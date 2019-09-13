正在進行世界巡演的莫文蔚（Karen），12日在巴黎「女神遊樂廳」獻唱，包括喜劇泰斗卓別林、法國國寶歌后愛迪琵雅芙、英國傳奇歌手艾爾頓強等人曾唱過，莫文蔚是於此開唱的首位華人歌手。不僅如此，莫文蔚也正式宣佈將於10月12日挑戰金氏世界紀錄，到海拔3650公尺的「世界之巔」西藏拉薩體育場開唱，號召萬人共創歷史。

擁有65年歷史的拉薩體育場，亦是具權威的世界紀錄認證機構，在世界各地為各種團體及個人的紀錄進行公證。由於拉薩的高度僅比台灣第一高峰玉山（海拔3952公尺）低一些，在上面開唱空氣稀薄、氣候寒冷，她將面臨最嚴峻的體力考驗。將成為首位挑戰世界最高海拔做個人大型售票演唱會的歌手，莫文蔚呼籲各地歌迷朋友們一同參與，共同見證史無前例的世界級挑戰。她開心表示：「10月12日，『聖城』拉薩，我要在世界之巔，最『絕頂』的青藏高原的舞台上，用音樂觸動全世界，我們在拉薩相遇」。

除了忙巡演，莫文蔚也為邵氏兄弟國際影業及優酷共同合作年度大戲《飛虎之雷霆極戰》唱主題曲〈只是不夠愛〉，唱出每人必修的分手哲學，「緊握的拳頭只會互相傷害，放開的雙手才能接納未來」。該曲由金牌作曲人鄧智偉、知名作詞人張楚翹打造。該劇第一季《飛虎之潛行極戰》在優酷平台創下45億的驚人點擊量，為2018年最高收視劇集之一。全新一季《飛虎之雷霆極戰》9月6日已在優酷正式播出。

莫文蔚數位單曲〈只是不夠愛〉封面。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚錄製全新單曲〈只是不夠愛〉。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚挑戰金氏世界紀錄，將在西藏拉薩開唱。（莫家寶貝工作室提供）

(中時 )