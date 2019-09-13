鴻海創辦人郭台銘昨天表態退黨後，後續是否進一步宣布投入總統大選，備受矚目。適逢中秋節，郭幕僚稍早播出一段影片，片中郭台銘心情愉悅、輕鬆，直言「無黨一身輕」，談及副手，郭把話題轉向家裡，稱許太太曾馨瑩是家庭經營上的最佳副手，至於傳出資深媒體人趙少康將任競選總幹事，郭脫口「我都還沒決定參選，怎麼有競選總幹事」。

郭台銘昨天單方面宣布與國民黨分手後，其幕僚並未斷言直接參選總統，今天是中秋節，也是中選會開放領表登記為總統選舉被連署人首日，郭台銘的一舉一動，將牽動明年總統選舉有無可能形成三角督局勢。

稍早郭幕僚播出一段影片，穿著粉紅色POLO衫的郭台銘，邊剝柚子邊耐心接受幕僚提問，看上去心情大好，郭的喜悅之情全寫在臉上，他笑談「無黨一身輕」。

郭台銘透露，今晚將與媽媽四代同堂團員，如同吃小年夜飯，看到孫子與兒子一起玩、打架；媽媽前陣子住院最近剛回來，強調身體健康、家庭團圓、幸福是他忙碌工作後，最希望享受的天倫之樂。

郭台銘說，這也是到他這個年齡最享受的，此時忍不住呼籲網友、年輕朋友「趕快加油」， 再提「0到6歲國家養」，主張一定會支持下去，因為國家不能少子化，沒有小孩與年輕人的話，國家就沒有前途。

至於副手人選，郭台銘指出，太太曾馨瑩在家庭經營上，就是賢內助，也是最佳副手。傳出推資深媒體人趙少康任競選總幹事，郭大力稱讚趙是優秀、能幹的人才，一直以來都是他在政治、社會議題的顧問，算是人生導師，很多時候都會諮詢他。

郭台銘依舊是打模糊障，稱「我都還沒決定要參選，怎麼會有競選總幹事」，還揶揄記者太厲害了。郭說，祝福網路朋友、關心他的朋友、老虎軍團與媒體，大家歡度中秋節，「不會到中選會（領表登記）」。

(中時 )