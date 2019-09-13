新浪官博公布名單，黃曉明、Baby稱謂少了夫婦二字。（圖／翻攝自新浪綜藝微博）

秋晚節目單曝光，黃曉明和Baby分處不同表演。（圖／翻攝自CCTV4微博）

大陸第一小生黃曉明和Angelababy（Baby）結婚4年，近年來頻傳出婚變，但都被當事人否認。今(13日)央視秋晚節目單公開，外界發現王祖藍夫妻、包貝爾夫妻都是安排同台演出，只有黃曉明和Baby各唱各的，且今稍早彩排，夫妻倆也是一前一後到場，於公於私都不同框，又掀起婚變揣測。

去年范冰冰爆發逃稅事件，黃曉明和Baby便被傳因波及低調離婚，然黃曉明否認，最近又傳出兩人婚變，黃曉明透過工作室駁斥後，更揚言再有人亂傳要提告。近日央視公布秋晚名單，新浪綜藝官博公開陣容，唯獨黃曉明和Baby稱謂少了夫婦倆字，一度引發網友狂猜是否間接證實兩人婚變。

今央視秋晚釋出節目表，可見黃曉明和Baby並無同台表演，兩人各自被安排和伊麗媛、蔡國慶合唱，且彩排時又分開到場，再引熱議，網友紛紛說：「低調一點好，免得你們整天說人家秀恩愛」、「記得中餐廳第一季的時候Baby還給黃視頻聊天，現在第三季黃都不提Baby」、「坐等官宣」、「應該不是同一個節目所以不同框」。

而Baby先前接受媒體專訪，除了分享當媽照顧兒子的日常，也說現在對於網路上比較離譜的傳言都能一笑置之，她私下會將這些消息傳給工作室的人看，大家多半笑笑不理，但也有些新朋友會相信，私下特別跑來求證她，令她頗無奈，但也只能冷處理。

(中時電子報)