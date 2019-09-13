台視《綜藝3國智》9月14日播出最新一集，推出「周星星挑戰賽」向喜劇大師周星馳致敬，關主黃豪平也因應主題穿上了一身唐裝復刻經典電影中的造型，開場時還特別模仿了一段電影裡耳熟能詳的台詞，十分用心準備。

不料卻被納豆吐槽說：「這跟剛剛彩排講的一模一樣耶。」黃豪平尷尬笑回：「這是精準、專業。」當天採「單人收工」賽制，讓主持群拍叫好：「太久沒有單人收工，太意外了」王少偉也開心表示：「終於不用在骰那個永遠骰不到『下班』的骰子了。」

遊戲其中一關「我是鐵頭功」要將吊在單槓上的足球用頭錘的力量，讓球繞著鐵杆翻轉三圈以上便能成功過關，遊戲看似簡單，但只憑蠻力而沒有敲到球的「甜蜜點」，則逃不過「仆街」、又落的撞得頭昏眼花下場。

而輪到王少偉挑戰時，曾經是足球國腳的他竟脫口說出：「認不得這是甚麼球，可能是籃球吧。」大家為他加油打氣要拿出當年的氣勢，成功過關後還吶喊：「我是體保生！」

(中時 )