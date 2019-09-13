傳出郭台銘採獨立參選後，首重空戰，推資深媒體人趙少康任競選總幹事，此傳聞立即被趙否認，澄清指「沒人找他」。稍早，郭幕僚撥出一段影片，片中郭台銘喜上眉梢，還應景地邊吃柚子邊聊天，郭力讚趙是優秀人才，脫口「我都還沒決定要參選，怎麼會有競選總幹事」。

外傳郭台銘有意找趙少康操盤總統大選，趙昨澄清「目前沒有人要我當總幹事」，透露會勸郭再考慮是否一定要參選。

稍早，郭幕僚撥出的一段影片中，郭台銘指趙少康和他是同齡好朋友兼政治諮詢顧問，他非常優秀，值得注意的是，他念的是機械系，然而非常能幹跑去做屬於文科的政治工作，最近有送趙月餅，跟他聊了一會，但不曉得這個消息從哪來。

郭台銘透露，「趙少康一直是我個顧問」，不管是政治、社會議題，也算是人生導師，時常向他諮詢，但也指出「我都還沒決定要參選，怎麼會有競選總幹事」，虧媒體太厲害。

(中時 )