林志玲今年6月宣布嫁給日本男星「放浪兄弟」AKIRA（黑澤良平），婚後未曾公開露面，日前被柯文哲爆料懷孕一事也讓眾人霧裡看花，而夫婦兩人始終保持神祕低調風格，並無正面回應。而上月底26日大陸中央廣播電視總台公布中秋晚會（簡稱央視秋晚）陣容，其中赫見林志玲、AKIRA在名單之內，卻在微博引起一陣激烈討論與反彈；然而，今（13日）卻傳出凌晨公布的名單中，卻沒看到林志玲和AKIRA，疑似悄然呼應網友的抵制行動。

對此，林志玲今天下午透過經紀人回應：「因為個人一點小小的突發狀況，很可惜沒有辦法與大家在舞台上見面。非常非常感謝能有這個機會，我們一定會把這份愛轉化成更溫暖的力量，在下一次的舞台上傳遞快樂和滿滿的正能量給大家～再次深深感謝大家的關愛～中秋佳節～祝大家中秋節快樂月圓人團圓～多吃一點跟姐姐一樣一團圓圓。」

此外，江蘇衛視在本月9日於招商大會為2020年的綜藝創意秀《百變達人》新一季節目公開招商簡報，其中透露節目來賓預計邀請林志玲擔任「明星製作人」，與劉德華、張藝謀、徐崢、宋丹丹、劉宇寧等知名藝人並列其中，此波名單也引起不少網友討論。

而AKIRA曾在上月底於網上宣布：「9月初將有一個重大發表，敬請期待！」至今仍尚無消息。他將在10月10、11日以演員身分出席高雄電影節「2019放浪新世代音樂短片輯」座談活動，屆時夫婦兩人的互動也將成為媒體追逐的焦點。

(中時 )