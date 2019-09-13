丁噹上月在「超犀利趴10」演出時摔落2.1公尺舞台，休養一個月後，12日在高雄衛武營歌劇院復出演升級旗艦版音樂劇《搭錯車》，當中又是旋轉、跳躍、胯下滑行再最後被舉高，她樂觀地開玩笑說：「完全不影響跳舞演出，把舞蹈當復健！」而丁噹目前透過食療和泡澡，擦化瘀藥身體已逐漸康復中。

創下100天10城13場耀眼紀錄的音樂劇《搭錯車》，9月12、13、14、15日中秋佳節時，在高雄衛武營歌劇院一連四場，主要演員丁噹、王柏森、陳乃榮、蕭景鴻、羅美玲準備了2千顆柚子送給13日中秋夜前來觀賞的觀眾，每位演員各別在30顆柚子上親手簽名，當作送給13日當天觀眾的驚喜。

而肚裡有喜的羅美玲在劇裡飾演芝蘭，她分享喜悅給觀眾，「柚子我送給觀眾，『又子』我自己來。」在劇裡飾演芝蘭兒子阿明的蕭景鴻，7月剛喜獲麟兒，聽到羅美玲的話，忍不在一旁開玩笑：「『又子』、『又子』又生兒子，我要弟弟。」讓丁噹心生羨慕地說：「整部戲唯一不能懷孕就是阿美。」

《搭錯車》結束高雄演出後，9月18、19、20、21、22日將在臺北國家戲劇院登場，11月16日將前往新加坡星宇表演藝術中心The Star Theatre、11月23日馬來西亞雲頂雲星劇場演出。更多《搭錯車》音樂劇相關訊息，請鎖定丁噹、相信音樂官方臉書、微博、微信。

升級旗艦版《搭錯車》中秋節限定，於13日演出當天送文旦給觀眾。（相信音樂提供）

升級旗艦版《搭錯車》高雄衛武營場，親情感動許多劇迷。（相信音樂提供）

丁噹和蕭景鴻在劇裡飾演青梅竹馬。（相信音樂提供）

丁噹和陳乃榮飾演情侶。（相信音樂提供）

丁噹在《搭錯車》有不少舞蹈。（相信音樂提供）

丁噹催淚演出升級旗艦版《搭錯車》。（相信音樂提供）

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