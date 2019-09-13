南非一名女子日前在睡夢中夢見丈夫被金色顆粒灑滿了全身，認為這是發財的預兆，於是隔天立刻懇求丈夫去買彩券，沒想到真的中了約3億台幣，一夕間爆富，成為南非有史以來獎金第三高的幸運得主。

南非一對夫妻日前到莫塞爾灣（Mossel Bay）度假，妻子在睡夢中看見有大量的金色顆粒紛紛灑向丈夫身上，醒來後第二天早上，她告訴丈夫這個夢。她相信這是上帝的一個信號，她的丈夫很快就會得到祝福。她趕緊仍然催促丈夫花105南非幣（約新台幣220元）買樂透。它們本來沒有買樂透的習慣，丈夫表示「當天就有聲音告訴我應該要玩，是我的幸運日」。沒想到，妻子的預知夢成真，該張彩券中了1.41億南非幣（約新台幣3億元）的高額獎金。

這對夫婦說他們不打算對他們的生活做出重大改變，因為他們更喜歡安靜的生活。他們將繼續工作，併計劃投入資金，以便他們的子孫後代可以擁有一個安好的未來。

(中時電子報)