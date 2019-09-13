歡慶中秋佳節，苗栗縣通霄鎮公所13日於坪頂里中油鐵砧山礦場舉辦晚會，活動自下午2點登場，一路精彩到晚間9點，有精彩節目及摸彩，獎品數超過400項，更提供近千人份滷味及300分炒米粉等美食佳餚，知名歌手接力演唱要與鎮民度過美好中秋夜。

今年活動地點選在中油鐵砧山礦場舉行，鎮公所表示，主因是中油公司要回饋坪頂里民，因此坪頂里辦公處為本次活動最大幕後推手，基於里長為民服務的初衷，期望中油與在地居民能共存共榮，共創雙贏。

通霄鎮長陳漢志表示，中秋節月圓人團圓，公所與坪頂里長共同協商討論後，經由中油回饋金一同舉辦「2019年中秋佳節慶團圓暨節能減碳聯歡晚會」，除了使坪頂里民人人有獎，也歡迎鎮民前往觀賞表演活動。

坪頂里長邱天送說，舉辦中秋晚會可增進里民間交流與感情，準備豐富的摸彩獎品，主要是希望里民都能獲獎，自下午到晚間都有精彩表演，現場也提供美食讓里民享用，禮品等著里民們帶回家。

(中時 )