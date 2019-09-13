苗栗縣政府水利處公布今年度山坡地違規案件數，截至8月總數達100件，大湖鄉違規案最多。（苗栗縣政府提供／巫靜婷傳真）

開發利用申請人於山坡地開挖整地前應依法申請，水利處已公告簡易水土保持申報書及範例，協助民眾填寫辦理。（苗栗縣政府提供／巫靜婷傳真）

苗栗縣政府水利處公布今年度山坡地違規案件數，截至8月總數達100件，其中87件開罰6萬以上、30萬元以下罰鍰，13人因違反《水土保持法》刑事部分遭移送地檢署偵辦，18鄉鎮中，大湖鄉違規件數最多達24件，水利處指出，違規案1月至4月為62件，5月至8月為38件，綜觀整體幅度有下降趨勢。

經統計，5月至8月間以大湖、南庄、三灣違規件數上升顯著，下降幅度最大則是三義，其次為泰安、苗栗，水利處指出，除了大湖仍為警示鄉鎮，後龍、南庄、三灣因違規比率大幅上升也將列為警示鄉鎮，後續與公所、水土保持服務團等單位輔導義務人依法申請，避免違規使用。

水利處表示，依法申請案1月至4月為10件，5月至8月上升至21件，可見藉由輔導，民眾多循正常申請程序辦理，水利處官網已於便民服務專區之表單下載中公告簡易水土保持申報書及範例，協助民眾檢視申報書填寫的完整性，縮短審查、修正時程，提升效率。

苗栗縣山坡地面積占全縣土地約88％，水利處呼籲，山坡地開挖整地前，應依《水土保持法》規定擬具水土保持書件及備妥開發利用申請文件，先送目的事業主管機關受理成案，建築行為洽工商發展處、農業設施按規模洽各公所或農業處，該單位將轉送水利處辦理，審查核定後才能施工，一旦違法受罰得不償失。

(中時 )