每天平均有2、30位長輩前來共進午餐。〔謝明俊攝〕

造橋衛生所將後方荒地打造成老人舞花弄草的小天地。〔謝明俊攝〕

苗栗縣造橋衛生所的舊辦公室閒置長達22年，但從去年起，舊衛生所有了新生命，成了日間長照關懷中心，不僅提供附近社區老人共進午餐，每天還安排各類活動，讓長輩經常動動腦和手，並且商借衛生所後方荒地，打造成長輩舞花弄草的小天地，從初期只有零星幾位老人前來，至目前已有80多位老人經常使用，造橋衛生所成功打造成新的老人歡樂中心。

造橋衛生所舊辦公室，是在1981年完工啟用後，再於1994年，在舊址旁公有地，重新起造新的衛生所使用至今，舊衛生所從1996年閒置長達22年，一直被當成倉庫使用，內部到處積滿灰塵珠網，髒亂不堪。

去年，造橋衛生所主任張予婕受命要在當地再打造一個日間長照關懷中心，首先想到的地點就是舊衛生所，經向上級申請了100多萬經費，將舊衛生所重新整理補強，賦予衛生所新生命。

造橋衛生所一開始規畫，除了每天供應中餐外，還會挖空心思安排不同活動給長輩們玩，為顧慮長輩們每天坐太久，得找事讓長輩們動動筋骨，剛好，衛生所後方有一大片荒地，張予婕前去拜託地主，借給他們改成菜園、花園，為了怕長輩們種菜時蹲不下去，張予婕還特別把菜園高架化，讓長輩站著就可以直接整理蔬菜。

長輩們在菜園裡活動筋骨，還可把成果加菜。〔造橋衛生所提供／謝明俊苗栗傳真〕

特別架高的菜園，讓長輩們不費力地整理蔬菜。〔謝明俊攝〕

從一開始只有零星幾個老人前來試究竟，後發現這個中心的服務有夠好，一傳十、十傳百，至目前經常前來的長輩已有80多人，讓造橋衛生所長照關懷站每天都充滿了長輩的笑聲。

(中時 )