2019.09.13不少民眾全家大小一起出動，希望可以增加奪得金狀元的機會。（游念育攝）

2019.09.13今年金狀元得主由陳淑婷奪得，直呼非常幸運，會好好利用獎金，並拿出一部分來捐贈。（游念育攝）

中秋賞月烤肉外，士林葫蘆堵海光宮每年都會舉辦「中秋搏餅」活絡地方民俗，今年也不例外，吸引多達2000多人參與，許多人每年都會來爭狀元，不少民眾全家大小一起出動，不過也有第一次「搏餅」的民眾略顯生澀，今年金狀元是由約40多歲的陳淑婷抱回50萬大獎；另外，狀元和榜眼也分別獲得1萬2千元和6千元的獎金。

海光宮指出，「搏餅」是歷史悠久的中秋民俗活動，為了讓大家能更有過節的氣氛，每年都會舉辦搏餅大賽，參賽民眾每人有3次機會，只要將6顆骰子擲出1個6點及3個紅4或4個紅4以上，就可進入決賽，挑戰最高獎金50萬元，沒有進入決賽的民眾也可以獲得海光宮中秋搏餅。

2019.09.13沒有進入決賽的民眾也可以獲得海光宮紀念搏餅。（游念育攝）

今年搏餅隊伍大排長龍，報名多達2000多人，經過一番擲骰比拚後，有200人進入決賽，最後金狀元是由40多歲的陳淑婷，擲出6個紅4勝出，她與家人都非常意外，現場工作人員也興奮的敲鑼慶祝。

2019.09.13金狀元誕生，工作人員也興奮的敲鑼慶祝。（游念育攝）

金狀元得主陳淑婷直呼真的很幸運，每年中秋節全家都會來海光宮祈福，往年因人潮眾多，不一定會參加比賽，今年是第二次參賽，沒想到竟奪得大獎，因自己是海光慈善基金會的志工，所以會好好利用獎金，並拿出一部分來捐贈。

現場除了搏餅大賽外，民眾還可以在陽信商店街上找到許多好康，今年海光宮特別邀請6家優質店家，提供民眾咖啡、餐包和各種商品，還有好吃的紅燒牛肉供民眾試吃，陽信銀行也首次擺攤參加海光宮中秋搏餅活動，讓民眾體驗數位金融的便利，現場打卡拍照還可獲得精美小禮物。

2019.09.13士林葫蘆堵搏餅大賽，吸引多達2000多人參與，許多人每年都會來爭狀元。（游念育攝）

(中時 )