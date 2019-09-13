徐巧芯臉書。（摘自徐巧芯臉書）

傳資深媒體人趙少康將接任鴻海創辦人郭台銘競選總統的總幹事，郭今透過影片闢謠趙少康沒要接後，現又有對岸媒體謠傳國民黨台北市議員徐巧芯將成為青年部部長！氣得徐巧芯直斥這是假新聞！

徐巧芯今在臉書發文表示，今天大陸的網站上流傳一則來自「人民政協報」的新聞，說她要去擔任什麼郭台銘的青年部部長，完全沒有這件事。其實她個人從未主張，甚至根本不支持郭台銘脫黨參選2020（初選我還公開支持朱立倫呢），又何來擔任什麼青年部部長的可能？而且這個稱號一聽就很low，聽到就覺得很好笑。

徐巧芯更強調，她也不曾加入什麼黑韓群組，之前新聞報導的open kmt 我從頭到尾都不在裡面。她更不認識什麼人民政協報的記者，不知道他從哪裡掌握到完全莫須有的消息，有種出來辯論啊，不要躲在黑影後面做白日夢。

徐巧芯更強硬回擊，想了半天，大概就只是因為她之前幫馬前總統講話，才會被陸媒惡搞。她不怕霸凌，也不怕陸媒。要黑去黑，行得正、坐得直，才不怕你勒。

(中時電子報)