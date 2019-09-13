龍潭「貓霖幫」幫主江宗霖4日在家門遭兩名槍手近距離行刑是槍決身亡，警方不到12小時內逮獲其中一名林姓犯嫌，另一名槍手持續逃亡，龍潭分局警方鎖定身分後持續追捕，13日中午在南部將另名嫌犯逮捕歸案，送往桃園地檢署由檢察官指揮偵辦。

江宗霖3日辦完母喪，4日下午2時許步出家門準備駕車，未料兩名槍手衝出，其中一名背著白色包包的男子衝到駕駛座旁，對江宗霖扣下板機，未料改造槍枝品質不佳，卡彈無法射擊，另一名林姓隨即上前補槍，將江宗霖擊斃。

兩名犯嫌作案後，原預備劫車逃跑，但不會發動江宗霖的豪車，兩人隨即試圖搶奪用路人轎車，但路人嚇得狂踩油門落跑，兩人只能持續步行並分頭逃跑。其中林姓犯嫌準備搭機逃亡時，被警方即時攔下，但另名背包男則逃逸無蹤。

因兩嫌皆為南部人，警方推敲背包男極有可能逃回南部，縮小追捕範圍，持續追蹤背包男下落。背包男逃亡8天後，在13日中秋節當天近午時在南部被抓獲，帶回桃園地檢署交由檢察官指揮偵辦。

兩名犯嫌近距離開槍駭人，地方上傳聞恐是江宗霖前往柬埔寨投資，龐大資金背後的利益糾葛引發殺機。龍潭分局連續兩日破獲重大刑案，包括12日破獲新竹兵工廠與匪駁火百發子彈，活捉「竹北IS」謝姓嫌犯與兩名小弟，中秋節當日又逮獲狙殺江宗霖最後一名在逃犯嫌，讓為案奔波多日的警察也終於鬆了一口氣，暫時能好好過節。

(中時 )