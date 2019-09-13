拚觀光！台中市政府觀光旅遊局繼舉辦南部及北部秋冬遊補助旅行業推介會。（盧金足攝）

台中精彩活動不間斷，加碼優惠揪團遊這裡最優惠。（台中市觀旅局提供／盧金足台中傳真）

中央春遊專案啟動，各縣市搶攻觀光大餅，台中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，全台旅行社約有3978家，中部地區約720家，依今年春遊專案團體旅遊的台中團數，中部旅行業位居前三名，中部旅行社不只是行銷台中的推手，市府舉辦國旅推介會，由公部門、觀光產業與旅行社直接面對面的溝通交流，貼近旅行業者需求並即時回應，盼中部業者帶進觀光客，創造多贏，提升觀光產值。

台中市政府觀光旅遊局繼舉辦南部及北部秋冬遊補助旅行業推介會，在台中市旅行商業同業公會協助下，向中部100多家旅行業者介紹台中獨特自然景緻、人文風貌，以及即將舉辦的大型觀光節慶活動，方便中部旅行業者設計規劃主題遊程，邀請各縣市遊客揪團秋冬遊台中，感受台中生活魅力。

台中市旅行商業同業公會理事長張進丁說，於市府主動向業者說明台中市觀光特色，帶領在地特色伴手禮、觀光工廠業者向中部旅行業者辦理推介會，提供旅行業者行程規畫方向，也建議多和旅行公會加強聯繫及資訊交流，旅行業者需要遊程建議與旅宿業合作，政府部門出面協助媒合，未來可以多主動出擊，帶動台中市觀光產業發展。

林筱淇強調，觀旅局配合此次國旅秋冬遊補助提供加碼優惠方案，搭配9月至12月將舉辦的大型觀光節慶活動，9月台中自行車嘉年華、10月台中國際舞蹈嘉年華，11至12月台中國際花毯節活動，遊客只要在活動服務台出示當月入住台中市旅宿業的發票或收據等證明文件，即贈送活動限量紀念品，還可以抽機票及住宿券等獎品。

觀旅局說，國民旅遊秋冬遊補助自9月1日上路，對自由行遊客來台中住宿方面，參加秋冬遊補助的旅宿業者計有331家，住宿每晚每房可依實際住宿房價折抵1000元外，此外，自9月16日起，每房加贈200元夜市消費抵用券。

此外，也有相當多的旅宿業者提供加碼優惠方案，有業者推出在9月30日前入住現金折扣500元，或提供原房價6折優惠給消費者，另還有伴手禮、小禮物或優惠折價券等等來回饋消費者等好禮優惠方案。

觀旅局表示，台中市公民營遊樂區-八仙山、大雪山森林遊樂區、麗寶樂園及東勢林場到今年底前不分平假日，12歲以下兒童每人免費入園1次，麗寶樂園加碼憑入園當日驗證章，12歲以下兒童免費搭乘天空之夢，同行親友4人以內也有優惠價。

市府指出，參加中部推介會的觀光產業計有阿聰師芋頭文化館、萬全馨食品、鯊魚挑嘴、丸文魚鬆食品等觀光旅遊業者共同參加，會場上展示台中市在地特色伴手禮、DIY觀光工廠課程及優惠方案，提供各旅行業者充足資訊，把台中在地特色規畫在旅遊商品內。

(中時 )