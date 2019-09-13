為了讓民眾一睹左鎮二寮曙光風采，西拉雅國家風景區管理處與台南市政府今年首次聯合在夏秋季推出二寮曙光雲海音樂會，10月6日將推出最後壓軸場，9月14、28日特別加碼推出夜間觀星教學，讓民眾可以一次體驗看星空、聽音樂等待日出美景。

西拉雅國家風景區管理處表示，二寮曙光雲海音樂會7月20日推出後，雖然因為天候不佳取消部分場次，但因活動屢獲好評，管理處決定加碼舉辦9月15日、9月22日、9月29日、10月6日4場次，讓錯過的遊客還有機會觀賞到二寮曙光雲海的奇幻美景，音樂會現場還提供打卡兌換限量精品美式咖啡。

管理處9月14日和9月28日亦推出「夜間觀星」活動，晚間7時30分至9點30分邀請台南天文協會榮譽理事長周銀王老師現場講解，並提供民眾20份星象盤及星座解說牌，帶領民眾一窺星空祕境。

此外，管理處更與旅行社合作，提供一日及二日遊行程，遊程涵蓋在地美食、住宿、購物等特色景點。活動現場還限量發放「好康多多卡」，遊客可憑證購得目前最夯的左鎮化石園區優惠票、大坑休閒農場、晨曦山莊、趣淘漫旅等十多家旅宿與購物優惠，活動將持續到10月13日。

(中時 )