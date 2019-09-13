韓國8月新推出的競賽型綜藝節目《Queendom》找來同時發行新單曲的6組K-POP大勢女團（2NE1的朴春、AOA、MAMAMOO、Lovelyz、Oh My Girl、(G)I-DLE），最終第一名能獲得單獨的回歸秀。當中的大前輩朴春已經出道10年，但2014年因暫停活動，先前在節目時就曾鬧出不認識後輩女團的狀況，第一次的競演排名唱功了得的朴春，又是倒數第二名讓她表示「我好像要結束歌手生活了」，於是第二次競演她拿出壓箱寶。

朴春在上一集唱自己的歌，沒想到僅獲得六組參賽隊的第五名，讓她直言好像可以退出歌壇。（圖／翻攝自Youtube）

朴春在第二次競演中，演場(G)I-DLE的〈Hann〉，不同於第一次競演各女團唱自己的歌，這次必須演唱對手女團的歌，朴春不只動用大批舞團，還找來超強女Rapper Cheetah助陣，唱出2NE1風格，在結尾時更比出過去的應援手勢，讓粉絲瞬間回憶起過去點滴，雖然這次還有三組還沒表演完畢，排名也還沒公佈，但朴春的「不想認輸」已經明顯可見。

這次她不只找來大批舞群，還請來超強女Rapper Cheetah助陣。（圖／翻攝自Youtube）

在本集中，已經登場的還有Mamamoo表演AOA的〈Good luck〉，以及AOA表演Mamamoo的〈Egotistic〉。下集表演順序為Oh My Girl、(G)I-DLE、Lovelyz。

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(中時電子報)