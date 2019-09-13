Google提供相當多元又實用的程式，隨著時代更迭，持續更新應用工具，便利我們的生活，甚至還幫助警方破了一件20年前的失蹤案。一名男子閒閒沒事在家使用Google Earth時，發現威靈頓月亮灣（Moon Bay Circle）的一處池塘裡似乎有一輛車泡在池中，經由無人機的確認後，找到了自1997年11月就失蹤的莫特（William Earl Moldt）。

據美國《miamiherald》報導，一名男子在家操作Google Earth，閱覽地圖樣貌時，發現威靈頓月亮灣（Moon Bay Circle）一處池塘中似乎有一輛轎車泡在水中，於是他電話聯繫了附近的屋主，經由屋主的無人機確認後，終於找到那輛泡在水裡的白色轎車。

當那輛轎車被取出時，白色的車身嚴重鈣化，很明顯在水中待了很長一段時間。而警方在車身內找到了遺骸，經由鑑定後確認其身分為自1997年11月就失蹤的莫特（William Earl Moldt）。

據悉，莫特當時40歲，於1997年11月8日離開南佛羅里達夜總會後失蹤，經過22年後，藉助Google earth 以及無人機兩個當時沒有的新科技，找到了泡在水中的汽車及遺骸。

(中時電子報)