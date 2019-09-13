錦飛鳳傀儡戲團以舞獅演出慶賀文化資產園區新戲台啟用。（林欣儀攝）

錦飛鳳傀儡戲團以「財神送寶」演出為戲台啟用帶來喜氣氛圍。（林欣儀攝）

中秋連假除賞月、吃月餅，還能回味幼時到廟口看野台戲的樂趣。為讓傳統表演藝術走入大眾生活，文化部文化資產局舉辦「戲細品味－一桌二椅、秋意有藝事」系列活動，本月13日起至11月10日，多達30場歌仔戲、布袋戲等傳統表演接力登場，要讓民眾「戲品生活」。

來自高雄的錦飛鳳傀儡戲團以祥獅獻瑞表演為活動揭開序幕，小小的傀儡在演出者操控下做出各式有趣動作，博得滿堂彩。緊接著，傀儡財神爺獻上金元寶，象徵為文化資產園區的戲台啟用進行除煞、避邪儀式，也增添秋節喜慶氛圍。

文化資產局長施國隆指出，文化資產包含無形與有形，園區內已設置許多有形資產及傳統工藝展出，卻欠缺傳統表演藝術，特別規畫一座戲台，提供人間國寶、傳統藝術保存者們演出的舞台，更希望透過持續表演讓傳統藝術走入民間生活。

施國隆進一步說，「戲細品味－一桌二椅、秋意有藝事」活動從9月13日下午開始至11月10日，於周休假日規畫傀儡戲、北管、歌仔戲或掌中劇等30場表演，今年內也規畫50場校園、6場廟口演出，盼藉此培養觀眾、提供表演者舞台，展現文化資產核心，也讓民眾回味早期到廟口看戲的樂趣。

(中時 )