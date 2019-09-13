前鴻海董事長郭台銘昨(13)日退出國民黨，提前丟出2020大選震撼彈，他雖還未正式宣布參選，但總統大選三腳堵的態勢已然形成，面對這史上最詭譎的一局，國民黨的韓國瑜要如何因應？名嘴黃創夏分析，郭台銘和柯文哲的結盟「合作」，最可怕的對手並非郭台銘，而是黨內同志王金平，王將最強大無敵而且神出鬼沒的「敵後反抗軍總司令」！

郭台銘昨日退黨後，外界也關注前立法院長王金平的動向，他會成為國民黨開鍘的對象嗎？而一般大眾又如何看待郭台銘和柯文哲的「合作」？

黃創夏今在臉書上說，翻翻兩次世界大戰歷史的英國和美國的結盟關係，反而可能比較理解。雙方各擁兵團，協同戰略攻擊目標但各自派遣部隊進行任務，互不統屬。然而，這個聯盟最可怕的是，美國擁有源源不絕的資源，各地戰場挺進的部隊，永遠沒有彈盡糧絕的後顧之憂。

黃創夏認為，國民黨和韓國瑜要面對之更可怕的壓力，則是王金平！只要不是擔任郭台銘的副手，也沒有正式出任郭台銘競選組織的正式頭銜，國民黨幾乎沒有辦法「開除」王金平！

例如，送給郭台銘一頂「冠軍帽」，態度雖明確，但是有罪嗎？當然沒有！例如，只要王金平並未擔任郭台銘將來正式成立之競選總部的任何職務，也沒有公開站台，可是在「公益團體」如永齡基金會的榮譽顧問、最高顧問……之類「虛銜」有罪嗎？國民黨高官到處掛頭銜的可多了，要如何對王金平開鍘！再例如，王金平說要組織「大聯盟」，有罪嗎？依然沒有！

王創夏指出，王金平的殺傷力就是他的人脈，雖然王金平沒有明星光彩，他卻如同Apple公司的庫克一樣，因為長期掌握通路和營運，供應鏈的脈絡和彼此間的恩怨情仇更是瞭如指掌，誰和誰有仇，誰可以當說客…都在王金平的腦中。

王金平的「人脈地圖」對於郭台銘和柯文哲在各地的「秘密滲透」作戰，王金平絕對是最大通路商，簡直是最強大無敵而且神出鬼沒的「敵後反抗軍總司令」！

王創夏說，國民黨黨中央和韓國瑜體系，沒有比王金平更熟門熟巷的對手，而且郭台銘絕對能保證提供挖樁所需源源不絕的資源，這才更是天天哭窮之國民黨和出手很拮据的韓國瑜之最大罩門！

(中時電子報)