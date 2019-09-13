鴻海集團前董事長郭台銘昨(12)日宣布退黨，2020年總統大選三腳督之勢漸漸成型，也引起全台熱議；網友在ptt上發文分，表示郭台銘若是參選，完全就是輸不起的行為，同樣的情形若是套在民進黨的賴清德身上，恐怕比郭有資格多了。

網友發文表示，若是同樣的情形套用在賴清德身上，賴相對的比郭台銘還更有資格退黨參選，結果賴現在還不是安安靜靜的沒事，郭台銘不是輸不起是什麼？對此網友提出四點分析：

第一，賴清德在民進黨初選前有一大段時間的民調是領先蔡英文的；而郭台銘則是從頭開始到初選結果就沒有贏過韓國瑜過。

第二，民進黨的初選規則改為對賴清德不利的納入手機民調，而且時程一直延後到讓蔡有時間把民調逆轉；國民黨則是一直都沒有納入手機民調過，了不起算是郭台銘的建議國民黨沒有理他而已。

第三，賴清德雖然也是突襲蔡，從原本堅定支持蔡英文到挑戰她參加初選；但國民黨也是開後門讓郭台銘用榮譽黨員方式符合了初選資格。

第四，賴清德從參加初選就說輸了就會支持蔡英文，最後也實現諾言沒有再亂，喜樂島一直「勾引」他也沒心動過；郭台銘則是一開始就說輸了會支持贏的人，結果輸了就消失開始搞神秘，好像要選又不選、好像要退黨又不退。

這些事情都是不過五個月內的事情，郭台銘當時認為國民黨有改變的機會，跑進去跟人家完初選，選輸了卻逕自鬱悶，最後還開始批評國民黨好迂腐、好爛，這麼短的時間竟有這麼大的改變，「這不叫輸不起什麼叫輸不起啊？」

網友分析郭台銘參選。(圖/翻攝自PTT)

(中時電子報)