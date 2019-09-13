一輛搭載刨路機的大型曳引車，12日上午從台南市南區濱南路右轉中華南路時，因車身過高不慎撞倒路口交通號誌橫桿及路名標示牌，雖然無人受傷，但畫面被民眾PO網後，大批網友直呼「這下可賠慘了」。

台南市警六分局調查發現，昨天上午8時20分左右，由楊姓男子駕駛的大型曳引車，行經南區中華南路、濱南路口準備右轉時，曳引車右轉時，因車身過高，車上搭載的大型刨路機不慎擦撞路口號誌橫桿及路名標示牌，還好現場沒有人車通過，無人受傷。

警方指出，由於該路口同向有2個號誌燈，暫時並不影響附近車流。不過，警方已依道路交通管理處條例第29條，汽車裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度者告發，可處新台幣3000元以上9000元以下罰鍰。至於駕駛另涉毀損部分，也將由市府交通局依相關規定處理。

相關畫面被PO網後，也引發大批民眾熱烈討論。網友們直呼，罰鍰加上毀損交通設備「這下可賠慘了」、「至少要賠百萬元」、「車輛修理費可高了，號誌橫桿頂多30萬元」。

(中時 )