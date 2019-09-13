傅園慧發文。（圖／翻攝自傅園慧o_O微博）

大陸游泳女將傅園慧2016年里約奧運因「洪荒之力」一詞走紅，今年初她受邀上戀愛實境秀《女兒們的戀愛》，7月她在世泳賽中失利，引來外界批評是因參加綜藝節目缺乏練習，當時傅園慧回應如果是真的，「那是我活該」。今(13日)中秋佳節，她突然發文暗酸遭身邊小人攻擊，說中秋節看清一些事，有些人就是無時無刻在別人背後捅刀，引來許多網友關心。

傅園慧今年在世泳賽卻因27秒84成績絕緣準決賽，事後她遭部分網友批評「外務太多」，因她今年初接了實境綜藝節目，被質疑因此沒用心練習，傅園慧則說自己已經盡了全力，不願反駁外界說法，也指如果這是主因，自己也認了活該，對教練和關心她的人相當抱歉。

今傅園慧突然發文，直指：「真是……大好中秋節看見一些事情，有些人就是這樣，無時不刻瘋狂在你背後捅刀子哦？什麼都是別人的錯哦，自己一點都沒有錯的哦？自己是最大受害者，別人都是害你來的哦？」並說：「做人做事留點善良」，有人歪樓發現她用的是王一博的表情包，也有人安慰她說：「大園大園不氣！」、「看到我一博了，祝洪荒少女中秋快樂」、「不要理會那些人不要對無謂的人生悶氣」、「我還真遇過這樣的事，我自己都不記得的事，別人在我背後窮折騰」。

(中時電子報)