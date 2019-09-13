香港特首林鄭月娥在上月底曾閉門會見商界談及修例風波，路透社繼上次披露部分會面錄音容後，12日晚上再公開完整的文字記錄、及未曾公開的錄音。

在錄音中，林鄭承認，港府最弱的一環是向公眾說明事實，又指如果港府能夠度過這場危機，她將會就此進行大量改革，以便為其繼任人營造更好的條件；她又提及作為香港特首，要向中央政府及香港人雙負責，能做事的空間非常有限。

路透最新公開錄音指出，林鄭月娥表示，社會上某些派別人士，認為港府對示威者不夠強硬。但她指出，大多數公眾觀感及市民的懷有憤怒、恐懼等的情緒，政府的立場若過於強硬，可能會適得其反。

林鄭說，作為向中央及港人雙負責制的特區首長，能做事的空間非常有限，因為他們並非受國家程度的訓練，她只能夠反映對香港局勢及香港民意的看法。

林鄭提及，她能夠做的只是保持絕對沉默，既無法減低前線警員的壓力，亦無法至少回應已多次參加抗議活動的大量和平抗議者，安撫那些對政府、特別是對她個人的憤怒，讓她感到最為悲傷。 林鄭承認，香港目前除了3萬人的警隊外就甚麼也沒有，有些事情他們要防止發生，因為反修例人士的數量超過了警隊，這表示政府無論做甚麼，都必須充分考慮警方的評估和反應，以便給予他們一些因反修例人士數量超過了警隊而無法執行的權力。

林鄭又表示，如果港府能夠渡過這場危機，她將會就此進行大量改革，以便為其繼任人營造更好的情況。

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