香港反送中風波仍未平息，而香港首富李嘉誠近日評論此事，呼籲大陸中央政府「對我們未來的主人翁網開一面」，引發大陸強烈反彈。

香港經濟日報報導，中共中央執法委發文批評，有關言論是縱容犯罪，並非為香港著想，而是看著香港墮入深淵。文章並引述網友評論稱，1997年亞洲金融風暴時，李嘉誠堅決向小業主追債，他是否曾對香港市民「網開一面」？

此外，大陸官方人民日報近日也發表評論稱，香港解決住房問題已經不能再等，認為地產商為解決民生釋放善意、不囤積居奇，才是對年輕人「網開一面」。

值得注意的是，大陸官媒近日將香港動盪局勢，歸因於香港社會深層次矛盾，而房屋問題是最為突出及迫切。新華社發表社評稱，香港房價高，基層和青年一代「望樓興嘆」，中產叫苦連天，為社會動盪埋下伏筆，住房問題已到了痛定思痛、必須解決的時候。

中央政法委微信公眾號「長安劍」的文章也稱，當下的亂局中，不少青年把房價高、租金貴的不滿甚至憤怒發洩到政府頭上，但新界有大片未開發的棕地，當地利益集團阻撓，政府收地建屋，刻不容緩。

(工商 )