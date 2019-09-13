曾沛慈日前發行第三張個人專輯《謎之音》，接受POP Radio《Whats up Music》跟主持人俊菖訪問時，談到「人生是一連串的意外」，從小沒自信，意外參加了歌唱比賽，還意外唱進決賽而進入演藝圈後居然先跑去演戲，隔了七年之久才發第一張專輯。曾沛慈坦言一路走來總用很嚴格的標準審視自己，「不知不覺讓我很累，喜歡的事情也變得很有壓力」。

「挫折跟破碎會讓人成長很多」，曾沛慈說，2018年是很低潮的一年，親人、愛狗接連離世，還有對工作的迷惘，「不知道要怎麼面對這些失去」，遇到挫折她不願意求助，「我把自己關起來、覺得沒辦法解決代表我不OK、能力不足」，讓俊菖心疼表示應該多找人聊聊，曾沛慈則表示遇到信仰後，很多事開始會轉念想，而她形容度過低潮的自己「一下長好大」，才開始自在面對一切。

聊到久未發片的心境轉折，曾沛慈形容錄這張專輯有種「用歌聲作畫的感覺」，因從專輯前期到製作，公司給她很多參與機會，「是我唱得最自在的一次」，她坦承以往進錄音室就覺得渾身不對勁，「連錄音室的氣壓也不對」，每次戴上耳機前奏一放，曾沛慈更在心裡OS「這是一個很神聖的工作，我一定要唱好」。

曾沛慈自揭錄音怪癖「燈和窗簾都要關」，因為錄音時「不想讓別人看到我」；而她坦言自己過去太ㄍㄧㄣ，直到這張專輯才開始享受過程，「第一次錄到不想走出錄音室」。

曾沛慈坦言自己以前超被動，現在樂當「主揪」，昨日才跟佼哥（黃子佼）吃完飯，另外還約好明天要跟曾之喬和吳姍儒吃飯，「以前會覺得人家一定很忙，現在就覺得有什麼好怕？」人家如果不方便會直說。對於感情部分，曾沛慈表示現階段隨緣，最近工作滿檔、先完成想做的事，「好好愛自己的工作也很幸福」，倒是身邊朋友看到不錯的對象都會幫忙介紹。

曾沛慈預告，最新MV〈大風吹〉近期將會公開，她呼籲觀看時「可以注意我的眼神」，笑說自己觀賞成品時也不禁感嘆「我演得蠻好的！」自信表示不管哪個年紀的人看完都會有共鳴，更多消息可上曾沛慈或亞神音樂臉書專頁查詢。

曾沛慈自曝過去約人吃飯內心有小劇場，沒自信總擔心被拒絕。（POP Radio提供）

曾沛慈自誇MV「演技超好」,讓主持人俊菖（左）笑虧她不愧是入圍金鐘獎的女演員。（POP Radio提供）

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