中秋節到台中市大里區內新橋下釣魚，卻驚見溪水中有浮屍，該名釣客立即報警處理，消防隊到場救援，從溪內救出已經死亡的男子，一旁還留有衣服及1瓶酒，目前警方正釐清死因。

13日上午8時許，民眾到內新橋下釣魚，突然發現水中有疑似人體的物體漂浮，連忙通報警消處理，消防隊獲報抵達後，涉水將人救出，但該名男子已經死亡，經追查，確認死者是被通報失蹤的31歲葉姓男子。

警方指出，目前已經通知家屬認屍，因男子死因不明，目前仍將等待檢察官相驗，確認他身上是否有外傷或為溺斃，以釐清死因。

(中時 )