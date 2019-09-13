失蹤人口陳屍大里溪 警追查死因 16:232019/09/13 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警消獲報涉水將漂浮在溪中的男子救出，但該男子已無生命跡象。(民眾提供／林欣儀台中傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節到台中市大里區內新橋下釣魚，卻驚見溪水中有浮屍，該名釣客立即報警處理，消防隊到場救援，從溪內救出已經死亡的男子，一旁還留有衣服及1瓶酒，目前警方正釐清死因。 13日上午8時許，民眾到內新橋下釣魚，突然發現水中有疑似人體的物體漂浮，連忙通報警消處理，消防隊獲報抵達後，涉水將人救出，但該名男子已經死亡，經追查，確認死者是被通報失蹤的31歲葉姓男子。 警方指出，目前已經通知家屬認屍，因男子死因不明，目前仍將等待檢察官相驗，確認他身上是否有外傷或為溺斃，以釐清死因。 (中時 ) #死因 #男子 #釣魚 #處理 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 長興化工董座住宅劫案 警方逮兩嫌 13:252019/09/09 社會 警方護駕助神威夜巡 嘉義城隍贈加菜金致謝 16:462019/09/09 社會 中秋節連假車潮現中市警方實施交管抓酒駕 17:022019/09/09 社會 桃園地景藝術節人潮現 警方動員護交通 19:232019/09/09 社會 禍不單行 車禍拖吊鬆脫被愛車撞成腦震盪 20:012019/09/09 社會 扁上台致詞嗆選總統 法部：矯正署依法處理 22:332019/09/09 社會 大樓拋救命紙條 警方急封鎖後傻眼 11:292019/09/10 時事 月圓人團圓 阿兵哥返家前警方這樣叮嚀 13:492019/09/10 生活 日福島核電廠廢水處理 環境大臣發言恐惹議 15:172019/09/10 國際 郭柯王幕僚赴中選會 國民黨：罪證確鑿就最快速處理 16:312019/09/10 政治 社會熱門新聞 蔡英文士林宮廟參拜 場外轎車撞重機騎士不治 - 刑案 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 2陸船越界金門重罰1遭沒入 14船員驅逐出境 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 SOD劇情？男友在旁邊 女大生控越籍按摩師性侵 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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