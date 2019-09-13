英國一間小學遭學生母親控訴，老師竟以「編號」稱呼小朋友。老師將孩子的名字後面冠上編號，更離譜的是不僅老師這樣稱呼他，連同學也以編號叫這個孩子。孩子曾天真地問母親：「為什麼我不是哈利1，而是哈利2？」令母親又傷心又憤怒，認為老師的行徑完全剝奪了孩子的名字。

遭到控訴的是英國一間位於曼徹斯特的小學。該小學有一項特別的規定，他們的聯絡簿上不會寫上「姓氏」。原因是他們想要遵守「個人資料保護指令」(Data Protection Directive，簡稱GDPR。此規定被稱為最嚴格的個資法。)校方擔心若是孩子將寫有姓氏的書本帶出去，可能會有個資外洩的情事。

但這項說法隨即遭哈利的母親塔尼亞(Tania)打臉，她說她早已經打過電話向英國資訊專員辦公室(Information Commissioner’s Office)詢問過，被告知這項規則是不必要的。

據《太陽報》報導，塔尼亞說因為這項「愚蠢」的規定，她的孩子現在在學校不被稱為「哈利」而是「哈利2」。塔尼亞也說，這件事並不是第一次發生了，第一次發現這件事情時是去年她在哈利的練習簿上看見「哈利2」這個標註，經過反映後已經解決。但是今年當她的哈利升上2年級時，一本標註著「哈利2」的本子再度出現在他們家中。塔尼亞說她真的很喜歡這所學校的環境，但就是這點特別糊塗。「你會感覺自己被糊弄了」，塔尼亞說。

塔尼亞也希望學校能重視這個問題，她說小哈利現在已經認為「哈利2」是他的名字，因為大家都這麼稱呼他。雖然學校否認會這麼來稱呼哈利，但是在同學寫給哈利的卡片上，卻出現了「哈利2」。Szlatoszlavek這個姓氏來自哈利的父親，塔尼亞說雖然很難解釋，但她認為姓氏也是哈利名字的一部份，不應該被剝奪。

(中時電子報)