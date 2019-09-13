鄧紫棋（G.E.M.）破億金曲〈光年之外〉，於9月10日在YouTube正式破2億次點閱率，已推出3年的〈再見〉也於日前成功突破1億觀看次數大關，讓鄧紫棋成功晉級華語樂壇有2首「破億歌曲MV」的歌手。鄧紫棋上月16日甫過28歲生日，她開心笑說：「破2個億真的是粉絲給我最好的生日禮物！」並當下決定好好犒賞自己一番：「就來根大雞腿吧！」用食物給自己一點獎勵。

鄧紫棋感性說：「我真的覺得很神奇，還會常常回想到人生第一個破100萬的視頻，對當時做為新人的我來說，那種喜悅仍長存心裡」。她透露，一個月前就有粉絲提醒〈光年之外〉快破2億了，「當時寫歌也沒想過有天會破2億，對我來說，有達到音樂上面的一個里程碑了。」鄧紫棋把好成績歸功於粉絲：「沒有你們，我不可能走到這裡，這是很多人支持才能夠達到的，我愛你們！」

鄧紫棋上月16日滿28歲，她在深圳舉辦生日音樂會，與甫成立的歌迷會「棋士聯盟」大會師，並首度公開週邊商品，近4千人擠爆會場，鄧紫棋與來自各地的棋士相見歡。近日忙著寫歌、錄歌、拍MV，也有日常的節目、表演要執行，她笑說「感覺自己有好多個分身，但希望忙碌能有代價」，對於破億消息，她說：「我希望可以延後這個慶祝，等到年底發新專輯時一併慶祝，先化喜悅為動力，現在先做好新的作品，希望年底跟大家好好見面！」

鄧紫棋成功晉級華語樂壇有2首「破億歌曲MV」的歌手。（G Nation Ltd.提供）

鄧紫棋〈光年之外〉MV於9月10日在YouTube正式破2億次點閱率。（G Nation Ltd.提供）

鄧紫棋上月16日滿28歲，她在深圳舉辦生日音樂會，與甫成立的歌迷會「棋士聯盟」大會師。（G Nation Ltd.提供）

(中時 )