來支鋼以積墨法畫雲為其創新，圖為其作品《梨花帶雨》。（羲之堂提供／李怡芸台北傳真）

大陸當代積墨山水畫藝術家來支鋼，作為李可染第二代傳人，首次在台推出的積墨山水畫展備受矚目，除了他師承賈又福，並曾進入「李小可藝術工作室」研修的李氏山水基因，來支鋼受肯定的還在於他的苦學以及具創造性的個性表現。

李可染的公子李小可曾表示：「來支鋼在繼承李家山水的博大、雄渾、深邃的基礎上，追求畫面量感、體現了時代感，使畫面具有單純美。」在當代山水的技法上探索出自己的特色，大陸藝評家陳傳席也指出，對畫家而言，畫中有十個優點也比不上一個特點，來支鋼的大氣磅礴便是特點，他筆下既有氣勢，又有厚度的雲，更是堪稱古今一流。李小可則指出其作品的風格來自「他對水墨近乎偏執的愛，和他畫畫的那股狠勁兒。」

來支鋼的老師賈又福也曾説：「看來支鋼的作品，有一種爆發力，畫面特有的張力和震撼力」稱其腕底煙雲有萬里齊雲之勢，「所謂『浴天地之道，發自然精魂』。只有對紙性、筆性、墨性的感悟和訓練達到了心手相應、恰到好處的高度，才會畫出出神入化、有震撼力的巨幅作品。」

本身亦是水墨藝術家的前台藝大校長、史博館館長黃光男，對來支鋼的「道法自然」尤其讚賞，指其所應用技法，是肇造自然的節奏與規律，他認為來支鋼的作品簡單卻又深邃，是抓住了所表現事物的本質。「筆墨與功夫一樣是看不見的東西，裡面融入了畫家的苦功和智慧」

來支鋼則自言，立身當今浮躁的畫壇，「我覺得應該先黑下去，踏踏實實用功，以畫言志，以筆抒懷」，自己對積墨情有獨鍾，因為「只有積墨最能表達我的世界觀，世上的東西，難度愈大，愈能激發人的創造性，就像我畫的積墨，愈是黑，愈是亮。」

來支鋼也表示積墨最有趣的地方是「犯錯」，犯的錯愈多，留在紙上的痕跡就愈豐富，「錯」得多，才能表現出山體岩石的殘缺美、錯落感，使畫面渾厚、深邃與博大。且在傳統繪畫基礎上思考當代中國精神，他認為積墨的體積感、結構感、空間層次感最適合表達中國山水，展現水墨山水的個性。

(旺報 )