紐西蘭爆發22年以來最嚴重麻疹疫情！根據紐西蘭衛生部公布資料，今年截至9月12日止，全國累計確診1214例麻疹病例，尤其最近一周即累計162例確診，疫情快速上升且處高峰，為1997年以來最嚴重麻疹疫情。疾管署已提升紐西蘭麻疹旅遊疫情警示至第一級：注意(Watch)，呼籲國人近期赴紐洽公、旅遊時提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞表示，紐西蘭確診麻疹病例中，逾3成需住院治療，9成以上未曾完整接種疫苗者，近4周病例分布以奧克蘭地區馬努考郡(Manukau)逾6成為多，推測與該國MMR疫苗接種率低於95％有關。紐國衛生部已於8月底發布旅遊建議，計畫前往奧克蘭市的50歲以下成人及滿12個月的兒童，均請確保在出發至少兩周前接種麻疹疫苗(MMR)。

根據疾管署統計，我國今年累計127例麻疹病例，其中78例為國內感染(55例為接觸者)，49例為境外移入病例(42例為本國籍民眾)，感染國家以越南17例、泰國13例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊26例最多，其次為商務及探親。

羅一鈞指出，我國鄰近國家的麻疹疫情多呈下降趨勢，惟泰國疫情持續，今年累計報告4,400餘例，高於去年同期；越南今年累計約6,100例確診，高於去年全年總數。紐西蘭疫情持續上升，歐洲地區多數國家疫情下降，烏克蘭、羅馬尼亞、法國及義大利疫情持續且病例數累計超過千例。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾出入人潮密集或空氣不流通的公共場所，應戴口罩以降低感染風險。此外，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾(特別是1981年後出生的成人)如計劃前往流行地區，出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

(中時 )