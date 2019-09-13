東琉線碼頭13日候船乘客絡繹不絕，連假首日估有近萬人前進小琉球。（謝佳潾攝）

東琉線碼頭13日候船乘客絡繹不絕，連假首日估有近萬人前進小琉球。（謝佳潾攝）

中秋3天連假13日開跑，全台各地湧現出遊潮，當中小琉球魅力不減，盛況不輸暑假，民宿業者稱住宿率高達9成9、當日還詢問不斷，而東琉線碼頭從早到午後的候船乘客更是絡繹不絕，有遊客還因排1小時看不到盡頭而感到「興奮」，連假首日估有近萬人登島。

「看不到排隊盡頭是代表小琉球很好玩吧！」來自台中的吳姓遊客雖在候船室排了1小時還看不到盡頭，但她不煩躁反而很興奮，她開心地說，這是她第一次去小琉球，近年來一直聽說小琉球多好玩，而今見到排隊人潮，真的可以想見它的魅力。

民宿業者指出，今年中秋連假緊接在暑假後不久，大家起初擔憂人潮會因而減少，但沒想到是「還沒休息到又要開始忙了」，這波假期的住宿率高達9成9，期間還有遊客詢問有無空房，盛況真的不輸暑假。

而為因應大批遊客前往小琉球，客船業者採「無時刻表」方式載送乘客，如泰富輪船同時以3台客輪往返東港、小琉球不間斷地載客人，載到客人全部到達目的地為止。客船業者估計，連假首日約有近萬人登上小琉球。

然而，在萬人瘋迷小琉球之際，也並非只有小琉球業者錢賺飽飽，東琉線碼頭附近的伴手禮店業者指出，以過往經驗來看，遊客從小琉球回到東港後，幾乎都會購買伴手禮，所以與其說東、琉是競爭關係，不如正面看待也是互利互惠。

(中時 )