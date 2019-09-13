14名越界作業的大陸漁船，下午遭併船集體遣返對岸。（海巡提供／李金生金門傳真）

越界大陸漁民今天遣返出境，移民署派員協同作業。（海巡提供／李金生金門傳真）

海巡署真的硬起來了！金門海巡隊今（13）日宣布2艘越界捕撈的大陸漁船，在各繳清新台幣80、90萬元罰款後，連人帶船遭驅逐出境，另有1艘因被抓了2次以上，依法裁處沒入。今年罰款進帳也已達新台幣500萬元，展現鐵腕維持海上秩序的成果。

金門海巡隊在今年7至8月期間執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」，分別於小坵東方1.7浬（禁止水域內0.1浬）、復興嶼南方4.5浬及田埔外1.3浬的禁止水域內，查扣越界作業的大陸籍「泉峰誠峰013號」、「龍浮山044號」及1艘「無船名」漁船。

其中，「無船名」漁船有多次越界紀錄，艦隊分署依照《兩岸人民關係條例施行細則》第43條第2項規定「扣留之船舶有塗抹或隱匿船名、無船名、拒絕停船受檢、從事漁撈、其他違法行為或經主管查證該船有被扣留二次以上紀錄者，得沒入之」，裁處沒入船舶1艘、漁網2件。

另2船則依《兩岸人民關係條例》的規定，按其船舶總噸位分別重罰新台幣90萬元、80萬元，在確定罰鍰均已匯入國庫後，今天下午14時許，由金門海巡隊派遣PP-3573艇將2船連同14名船員，包括遭沒入船隻的漁民在內，在移民署派員協同作業下，併船遣返驅離出境。

艦隊分署表示，金門海域今年已查扣越界陸船27艘，沒入16艘，裁罰金額累積達新台幣500萬元，展現艦隊分署執行掃蕩成果，也說明維護海洋資源與護漁決心，絕不打折扣，也不會鬆懈。

(中時 )