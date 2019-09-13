香港首富李嘉誠呼籲大陸中央政府對香港未來主人翁「網開一面」引發廣泛報導，李嘉誠13日透過基金會發言人回應稱，對相關言論被曲解，感到十分遺憾。

李嘉誠的言論被廣泛報導後，中共中央政法委9月12日發文，批評有關言論是縱容犯罪，不是「為香港著想」。文章並稱，當下的亂局中，不少青年把房價高、租金貴的不滿甚至憤怒發洩到政府頭上，但搞錯對象。香港並不是沒有空地，且新界有大片未開發的棕地，但利益集團阻撓，認為收地建屋，刻不容緩。

李嘉誠基金會聲明指出，他對相關言論被曲解感到十分遺憾，並指多年已習慣了那些莫須有的指責，永遠會虛心接受批評，但最為重要的是「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。

李嘉誠重申對任何暴力，包括語言暴力，對任何衝擊法治的行為都不能接受。李嘉誠由衷希望，各方能尋求空間，而非挑動矛盾，讓香港局勢降溫，社會才可展開對話。

(工商 )