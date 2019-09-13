根據《旺旺中時》艾普羅民調，國民黨總統參選人韓國瑜，不管是藍綠對決或「三腳督」，都呈現落後。對此，韓國瑜競選辦公室回應，民調僅供參考，團隊也將持續調整步伐與策略，一步一腳印。

《旺旺中時》所作的最新民調顯示，若藍綠對決，蔡英文以38.1%贏國民黨韓國瑜的25.7％，雙方差距12.4個百分點。若在「三腳督」的情況下，郭台銘退出國民黨且與柯文哲合作，韓、蔡、郭3人競逐，蔡英文以29.1％領先郭台銘的25.9％、韓國瑜22.8％。

韓粉對此民調感到相當震驚，「民調每天都在變，沒一次準的，還是韓粉組織自己做，不要一直依靠媒體，好像寄人籬下的感覺，每天都在期待什麼。」、「氣氣氣！事實證明，只要地球上任何一家做出我們韓總不是第一名的民調就是假民調！就是黑韓產業鏈。」不過也有網友認為，「中時？也開始面對真相了？」

台灣師範大學國文學系教授林保淳在中時該民調新聞提出警訊：「《旺旺中時》的民調都如此...韓的危機已然成形...恐怕這場仗難打。」

(中時電子報)