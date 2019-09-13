多倫多影展今晨公布獲獎名單，才剛在威尼斯影展奪獎的電影《馬丁伊登》（Martin Eden）再下一城，擊敗《熱帶雨》等其他9部電影，勇奪「站台」競賽單元最佳影片大獎，同時還可獲獎金2萬加幣。

今年評審團除有希臘製片雅典娜瑞秋特桑加里(Athina Rachel Tsangari)、美國《綜藝報》影評人潔西卡江(Jessica Kiang)，還有柏林影展藝術總監卡洛切斯川(Carlo Chatrian)。之前榮獲奧斯卡最佳影片的《月光下的藍色男孩》，亦曾入選過相同單元。

多倫多影展評審團認為《馬丁伊登》成功重新詮釋經典文學。（海鵬提供）

多倫多影展今年邁向第44年，新創立的「站台」競賽單元則為第5年舉行，目的在於跨越好萊塢星光與其影響力，專注於以導演為主的電影競賽。今年獲獎的電影《馬丁伊登》，男主角路卡馬林內利（Luca Marinelli）才剛在上周擊敗亞當崔佛、瓦昆菲尼克斯等巨星，勇奪最佳男主角。今天則由該片及導演皮耶托馬切羅（Pietro Marcello）大放光芒。評審團給予《馬丁伊登》極高評價，認為該片成功重新詮釋經典文學，鼓舞人們發現電影仍有九成未來尚待開發，稱許其「優雅創新，充滿文學與哲學的激情」。

多倫多影展評審團認為《馬丁伊登》成功重新詮釋經典文學這部耗資1.4億台幣拍攝的新片《馬丁伊登》，改編自美國20世紀作家傑克倫敦的同名小說，劇情描述船員馬丁伊登出身貧寒，因為愛上一名女子，立志奮發向上、成為一名作家。他在功成名就後，終於抱得美人歸，卻感慨人心虛華、愛情無法純粹，在對世界感到絕望下投海自盡。電影對貧富、階級描繪入骨，對比現今益發嘲諷。電影預計於明年春天在台上映。

(中時 )