電影《霹靂嬌娃》睽違16年再度回歸大銀幕。這次找來《阿拉丁》「茉莉公主」娜歐蜜史考特，聯手「暮光女」克莉絲汀史都華，以及英國新生代火辣女星艾拉巴林斯卡，戲外則邀請到「流行天后」亞莉安娜親自為電影操刀製作全新主題曲「Don’t Call Me Angel」，並與「百變天后」麥莉及「絕色女伶」拉娜德芮跨界攜手獻聲。主題曲預告在10日在3位歌姬的社群平台上公布後，迅速累積超越1億7000萬的觀看次數；完整版音樂錄影帶也於13日中午12點正式曝光。

艾拉巴林斯卡（左起）、娜歐蜜史考特與克莉絲汀史都華。（索尼提供）

新版《霹靂嬌娃》除找來了全新陣容重新詮釋3位影史最性感特工，在電影主題曲也不馬虎，全新主題曲「Don’t Call Me Angel」推出便轟動全球樂壇，以柔克剛且鼓勵女性勇敢做自己的歌詞，甚至霸氣唱出「因為你低估了我，所以你不配擁有這樣的我」等女性宣言，3位天后各自鮮明的音樂風格與獨特唱腔，也唱出了這些各具獨特魅力且能文善武的的性感嬌娃們的無限可能性。

《霹靂嬌娃》系列電影改編自同名影集，自1976年起問世後便成為流行文化的代名詞。最新電影背景設立在43年後的今日，神秘的「湯森偵探社」早已從原先駐點於洛杉磯的地方組織，升格成保護全世界的神秘跨國集團。觀眾將在三位新嬌娃：娜歐蜜史考特、克莉絲汀史都華及艾拉巴林斯卡的帶領之下，展開一場動作性十足且眩目斑斕的全球冒險。電影將於11月15日在台上映。

(中時 )