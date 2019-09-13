世界12強棒球錦標賽門票於今(13)日全面開賣，儘管內野熱區票價創下歷年新高，要價2500元，不過中午12點開賣不到半小時，最受矚目的中日大戰已全面完售，屆時現場也不會再開放售票。11月5日及6日頭兩場由中華出戰波多黎各、委內瑞拉之場次皆還有剩餘票券，歡迎所有球迷踴躍購票進場為中華隊加油！

12強中華隊出戰日本隊的比賽，10日開放中國信託卡友優先購票，限量5000張已提前售完，今日開放所有球迷購票，剩餘門票也在半小時內被搶購一空，足以見得此場比賽受矚目程度之高。

這次12強預賽共分成墨西哥、台灣、南韓三組，中華隊與波多黎各、委內瑞拉及日本同組較勁，爭奪前2名前進東京複賽的資格。2015年第1屆12強預賽最終戰，中華隊苦戰12局最終在延長賽不敵波多黎各，錯失晉級複賽的機會，這次預賽首戰又狹路相逢，抱著復仇心態的中華隊勢必會盡全力搶下開門紅。

中南美強權委內瑞拉目前世界排名第9，上屆賽事跟中華隊同樣在預賽遭到淘汰，本屆重整旗鼓捲土重來，賽事第二天與中華隊的交手絕對是兩隊晉級關鍵。上一屆12強賽中華隊無緣在複賽跟日本碰頭，相隔12年日本職棒明星隊再度來台跟中華隊交手，從門票秒殺就可以看出本場比賽的熱度。

12強預賽賽程表。（中華棒協提供／鄧心瑜傳真）

本屆12強賽事同樣是2020奧運棒球項目的資格賽，中華隊必須爭取優於南韓與澳洲兩隊的排名，才有機會邁向東京奧運，三場預賽場場關鍵，期待地主球迷將洲際球場塞滿，用滿場球迷的聲量來提升中華隊的力量，幫助中華隊迎接勝利，前進日本搶下東京奧運門票。

(中時電子報)