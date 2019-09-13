1輛載運鐵塊的大貨車今日上午10時許行經台61線西濱快速道路北上125.9K至111K苑裡通霄路段，因後車斗門栓故障，車斗內載運的生鐵塊不時散落車道，造成後方6輛車路過慘爆胎受損，警方獲報前往排除路障，並在1小時內揪出肇事大貨車駕駛，依法製單舉發。

中秋連假返鄉車流量大，沒想到竟有大貨車行駛西濱沿路噴鐵塊，苗栗縣通霄警分局接獲110報案，稱西濱北上苑裡通霄路段沿路有鐵塊掉落，通霄警方立即前往現場進行疏導示警維護行車安全，並透過廣播電台、CMS看板、幸福公路APP宣導，提醒用路人注意慢行。

大貨車載運生鐵塊，不料行駛於西濱快速道路卻沿路掉落，危害後車行車安全。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

大貨車掉落之鐵塊。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

通霄分局交通組長王治堅表示於事件發生後，鐵塊散落路面造成6車爆胎受損，所幸無人傷亡，為防止再有車輛受害旋即通知苗栗工務段排除路上障礙物，並通報線上警網攔查掉落鐵塊的肇禍車輛，終於在1小時內查獲肇事大貨車。

警方初步調查，大貨車駕駛沒有酒駕，事故原因是大貨車後車斗門栓故障，導致生鐵塊散落車道，除通知6名車輛受損車主至分局處理及協調後續賠償事宜，也對違規駕駛所載貨物滲漏、飛散於快速道路部分，依據《道路交通管理處罰條例》第30條1項2款逕行舉發，處駕駛人3000元以上、9000元以下罰緩。

大貨車後車斗門栓故障，行駛西濱沿路噴鐵塊，造成6車爆胎受損。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

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