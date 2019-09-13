34歲南韓女星「Clara」克拉拉(本名李成敏)，擁有甜美天使臉孔與D罩杯性感惡魔身材，2014年曾被美國時尚雜誌《MODE》選為「全球第二美」、「亞洲第一美」，因此在亞洲地區大開知名度，而她挺過合約風波，今年宣布閃婚大2歲美籍企業家，升格豪門媳婦，人生豁然開朗，似乎越活越美麗，今天他分享了自拍照，比起招牌美顏，身材更吸睛，讓人不禁讚嘆：「太震撼了」。

Clara今年1月嫁入豪門，然升格人妻後她不但繼續演藝工作，甚至尺度也沒因此縮減，照常分享辣照嘉惠粉絲，今天她貼出「健康早晨日常」，似乎每天都會低調戴上帽子、口罩低調上街晨跑，只是Clara即便包緊緊仍是遮掩不住曼妙身材，白色短版上衣底下透出黃色運動內衣，衣服是緊身設計，加上自拍角度，讓她雄偉上圍無所遁形，粉絲看了直呼視覺上真的超震撼，驚嘆「天啊好大」、「大得有點嚇人」，好身材一點都不低調！

(中時電子報)