不少鄉民拿中秋節應景的月餅、蛋黃酥和柚子來拜拜、向茄苳公祝壽。（謝瓊雲攝）

埔心鄉長張乘瑜說茄苳公是互相神樹，呼籲鄉親民眾別忘了來向茄苳公祝壽、換「串」。（摘自張乘瑜臉書）

埔心鄉長張乘瑜一早就到茄苳公樹下和許多婆婆媽媽一起串平安符。（摘自張乘瑜臉書）

埔心鄉長張乘瑜示範孩子們隨身攜帶的平安串，每年中秋來換串後，還要記得「過爐」一下，保佑來年健康平安。（謝瓊雲攝）

位在彰化縣埔心鄉太平村武平西街的茄苳樹，是目前彰化縣公告列管的51棵珍貴老樹中，樹齡最老的一棵，至少已有360年歷史，成為地方信仰中心，，每年8月15日「茄苳公」收的成千上百「契子契女」回來祝壽，埔心鄉長張乘瑜一早也前來參拜，並在現場幫忙串平安符令，提醒大家記得來換「串」。

這棵老茄苳公就位在埔心鄉、永靖鄉和員林市3市鄉交界，樹幹部分有獅頭狀的樹瘤、也有狀似馬頭的形狀，地方盛傳已有500歲，民眾視為地方保護神，在樹頭供奉神位。

不少地方居民為讓家中幼兒健康長大，都會來拜茄苳公當「契爸」（即義父、乾爹），並將祈求來的平安符令隨身攜帶到16歲；包括前彰化縣長魏明谷、前立委邱創進，都出身太平村，也曾是茄苳公契子。

張乘瑜表示，老茄苳公是太平在地人和許多埔心鄉民的記憶，是埔心鄉的護鄉神樹、重要文化資產，每年中秋節還有一個特殊儀式，就是契子契女們會來找茄苳公祝壽、換「「串」。

張乘瑜說，將茄苳葉、銅錢和平安符繫成一串、方便配戴，傳統習俗上，所有契子契女隨身配掛這串祈福串，就是為了讓茄苳公保佑小朋友們都能乖巧平安、健康長大。

(中時 )