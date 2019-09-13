「大港開唱」明年將停辦！策展團隊稱，因明顯感受不到韓市府的支持，主辦單位面臨無法克服的困難，故將帶著不捨與遺憾的心情，做此決定。其實，真正原因是議員要求調閱過往資料，在議會提出質疑。綠營對此故意操作成打壓文化產業與音樂文化。網友反譏「大港開唱」得了便宜還賣乖，狂賺10年，韓市長擋人財路難怪要罷韓。

「大港開唱」策展人是時代力量立委、閃靈樂團主唱林昶佐，該活動從2010年開始，市府補助金額從新台幣120萬元漲到1000萬元，補助總數超過5000萬元。一面臨議員行使職權，要求查閱資料，就說是給「壓力」，停辦閃人。難怪，議員大喊「不能監督嗎？」，凸顯「大港開唱」策展單位的荒謬。

除議員要查閱資料，釐清補助金使用去處外；原策展人時代力量立委、閃靈樂團主唱林昶佐突然宣稱「自己早就退出相關團隊」。怪怪，「大港開唱」9年領5千多萬元陳菊市府補助金，竟然爆出員工沒保勞保、財務又不透明。林昶佐又「閃靈」撇清責任，可見問題不少！

綠營竟操作成打壓音樂文化，扯上《韓完全不想要年輕人的票嗎？》。網友見此痛批：「大港開唱用人民納稅錢辦活動，拿政府的補助辦活動～賺了錢，進了特定廠商口袋？」、「得了便宜還賣乖，狂賺10年，韓市長擋人財路難怪要罷韓」、「這錢好賺!如有圖利特定人就該查查查」、「紙風車翻版」、「民進黨又在操弄議題了。希望高雄市市政府跟國民黨的市議員 一起將過去大港演唱會的一些有問題或者是帳目不清的地方全公佈，如此自然粉碎這種卑鄙的伎倆」。

(中時電子報)