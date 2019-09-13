柯文哲到紫南宮參拜後，與熱情民眾合照。（廖志晃攝）

柯文哲（中）與紫南宮管委會人員合照。（廖志晃攝）

台北市長柯文哲，13日到南投赴竹山鎮紫南宮、名間鄉受天宮參拜；針對郭台銘何時宣布參選及連署問題，柯文哲表示，順其自然就好，雖然時間緊迫，但是40多天也來得及。

紫南宮是全國求財10大廟宇之首，香火鼎盛，台灣政壇上的要角幾乎都曾經到紫南宮參拜，前總統馬英九、尋求連任的蔡英文總統、國民黨提名的總統參選人韓國瑜，及鴻海集團董事長郭台銘，最近都陸續前往參拜。

不過，紫南宮主委莊秋安特別致贈招財神物「金雞」給柯文哲，卻引人矚目，因為，其他到紫南宮參拜的政治人物，都沒有獲贈金雞！

莊秋安表示，金雞是紫南宮的吉祥物，寓意「起家」還有平安發財的意義，因為柯文哲是台北市長，不是總統參選人，所以贈送金雞，祝福台北市平安發財。

紫南宮以求發財聞名，除了熱門的招財錢母，金雞更是信眾爭相求取的招財神物，信眾擲筊獲聖筊後，請回金雞安奉在住家或店鋪財位，每年還會回到紫南宮過爐，維持發財神力。

(中時 )