謝忻稍早曬健身照片。（圖／翻攝自xiexin1127 IG）

謝忻今年6月捲入車吻阿翔風波，兩人因不倫戀被公司冷凍兩個月，上月兩人雙雙復出，外傳謝忻友人透露，因打擊太大，謝忻這兩個月爆瘦9公斤，壓力大到瘦成皮包骨。今(13日)謝忻在IG曬出健身照片，可見她上身僅穿一件運動型內衣，事業線相當明顯，網友則說：「哇！身材越來越好」、「好有料」。

上月阿翔復工錄影，談到謝忻直言已沒聯絡，未來也沒連繫必要，稱人生的重心在家人與老婆身上，徹底斷開謝忻。而謝忻後來面對媒體，被問此事則說能理解，「我肯定他的回答，就算被切割我也能理解，未來希望大家朝著共同的方向一起努力。」

友人透露，緋聞爆發前兩個月，謝忻天天以淚洗面，因此激瘦9公斤，身材瘦到變成皮包骨，上月謝忻現身開道歉記者會，身穿白襯衫的她看似消瘦不少，今逢中秋節，謝忻稍早在健身房曬出照片，說是：「萬惡烤肉前的奮力一搏」，真實身材也曝光，四肢纖瘦但胸前仍有料，狀態極好。

(中時電子報)