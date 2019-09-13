鴻海創辦人郭台銘昨天正式告別國民黨，國民黨今天貼出當初郭宣稱「支持初選勝出者」的影片，正面開槓，「原相信你不會離開黨，做出對黨不利的事，結果你給我退黨！」譏諷「難道只是誓言太美」。

郭台銘昨天退黨聲明中，除訴說自己與國民黨的淵源，更直接砲打國民黨瀰漫迂腐、分贓的政治文化，被點名的中常委昨紛紛出面反擊。

國民黨今天在臉書粉絲頁貼出當初郭台銘獲頒榮譽狀，以及赴黨中央發表自己對初選看法的影片，大酸郭台銘曾說「會盡全力支持經過初選制度產生的厚遠人」，然而「現在呢？！」

小編還提到，貴為榮譽黨員的郭董，相信你懂主席與中央為了此次初選的辛勞，也相信你不會就這樣離開黨，做出對黨不利的事，「結果，你給我退黨！」譏諷「鼻涕眼淚都吸回來了，難道只是誓言太美」。

該貼文指出，「和平、安定、經濟、未來」是郭董信仰的價值，也是國民黨的信念，郭董曾說「找回中國國民黨的黨魂、找回國民黨黨員的榮譽、找回國民黨失去的年輕人」需要國民黨一起努力。雖然這個走向，小編覺得心痛，但國民黨只會更團結，傾全黨之力，力拚勝選。

最後，貼文公開向藍軍喊話，2020不只要贏得總統大選，更要達到立院席次過半目標60席，重返執政、撥亂反正，唯一支持韓國瑜與國民黨。

(中時 )