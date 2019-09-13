超跑在國道上因故障或事故需要拖救時，難度高於一般轎車，收費卻沒有差別，導致拖救業者不願冒險，交通部高速公路局將提高超跑拖救費用，定義「超跑」則以售價、底盤等方式認定。據了解，高公局訂定的方案已經出爐，售價201萬元以上的車款，拖救基本費用將提高至3000元。

去年國道3號曾發生一起超跑故障，拖吊車上國道後，發現無法用一般吊車處理，最後車跑車主自己找拖吊車，整個過程佔用了國道主線1小時，對車流影響甚鉅。

高公局今年2月指出，目前超跑與一般轎車的拖吊費用相同，基本費用1500元起，但是超跑售價高，拖吊過程中刮傷，拖吊業者可能要負起賠償，有業者抱怨收費與風險不成比例。此外，超跑的底盤較低，需要動用較特殊的拖吊車，都增加了拖吊成本。

高公局著手研議提高超跑拖吊收費，除詢問業者意見，也要求業者要準備不同類型的拖吊車。

據了解，拖吊距離10公里內的基本收費，底盤的級距分為9.9公分以下、10至11.9公分、12至14.9公分、15公分以上；車價的級距則分為201萬至500萬元、501萬至1000萬元、1001萬至2000萬元、2001萬元以上。車價越高或底盤越低，收費也會越高。

交通部路政司表示，等中秋節連假結束後，會再徵詢各界意見，看有無需要修改之處，並送回給高公局修改，上路時間還未定案。

(中時 )