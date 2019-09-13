第29屆搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel）得獎名單出爐，來自台灣的楊佩良和台裔美籍科學家胡立德攜手團隊，研究為何袋熊排出方形便便，再度拿下物理獎桂冠。

台灣科學家研究袋熊的便便。（圖／shutterstock）

中央社報導，這是搞笑諾貝爾獎第2次頒給楊佩良（Patricia Yang）和胡立德（David Hu），他們和另外兩位同仁曾在2015年贏得搞笑諾貝爾獎物理獎，當時是研究哺乳動物小便時間，提出21秒定律。

其他得獎項目包括研究在義大利製作的披薩吃下肚能否防癌、自動換尿布機、測量孩童唾液量及搔癢愉悅程度等。

美國麻薩諸塞州劍橋的哈佛大學（Harvard University）今天舉行頒獎典禮，由一群真正的諾貝爾獎得主頒獎，這次有4名諾獎得主出席。主辦單位說，設獎目的是「慶祝獨特、表揚創意，並且激發民眾對科學、醫學及科技的興趣」。

觀眾向台上丟紙飛機是搞笑諾貝爾獎的傳統之一，得獎人會獲頒因嚴重通膨、變得毫無價值的10兆辛巴威幣獎金。他們有60秒時間致詞，如果超時，就會有8歲女童在旁邊一直碎念「請停止，我覺得好無聊」。

今年解剖學類大獎頒給法國土魯斯大學的米厄塞（Roger Mieusset）和班高迪法（Bourras Bengoudifa），表揚他們2007年測量法國郵差在穿衣和未穿衣下不對稱陰囊溫度的研究。

德國烏茲堡大學的施卓克（Fritz Strack）則贏得「心理學獎」，因為他「發現嘴裡叼一支筆會讓人微笑，讓人更快樂，但之後發現其實不然」。

「化學獎」則頒給一個日本團隊，他們測量一般5歲孩童每天製造的唾液量。

伊朗的法拉巴希（Iman Farahbakhsh）則以自動換尿布機抱回「工程獎」。

「和平獎」得主是一個國際團隊，他們將搔癢愉悅程度量化，發現搔腳踝的愉悅感最強，其次是背部和前臂。

義大利的蓋拉斯（Silvano Gallus）拿下「醫學獎」，因為他蒐集諸多證據，顯示披薩可能有助防止生病與死亡，但只有在義大利吃下當地製作的披薩才有效。

「科學幽默雜誌」（Annals of Improbable Research）編輯亞伯拉罕斯（Marc Abrahams）在典禮尾聲說：「如果你今晚沒有贏得搞笑諾貝爾獎，特別是有拿到過的人，祝你們下次好運。」

(中時 )