搜救犬「鐵雄」去年在花蓮大地震成功救出生還者，可愛萌樣，有不少「鐵粉」。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市搜救犬、3歲拉不拉多犬「Wonder」，曾獲得路徑追蹤犬認證，13日將前往德國BRH協會路徑追蹤犬訓練，未來運用於低海拔山域、失蹤人口協尋等任務。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

曾突破瓦礫堆、獲國際認證的台中市消防局搜救犬「鐵雄」，與路徑追蹤犬「Wonder」、特搜大隊成員5人，13日代表台灣前往法、德國，參加第25屆國際搜救犬組織世界盃大賽、德國BRH協會路徑追蹤犬訓練；消防局長曾進財親自授旗，盼為台灣帶回好成績。

國際搜救犬組織每年舉辦國際搜救犬瓦礫堆認證、MRT搜救犬隊國際任務測驗、世界盃搜救犬冠軍賽等搜救犬能力認證與競賽，是搜救犬爭取榮譽的最高殿堂；「鐵雄」與領犬員李俊昇表現優異，2018年11月在台灣區IRO官方高級瓦礫搜救犬測驗中，滿分300分取得最高得分280分，獲得2019法國搜救犬世界盃參賽資格。

台中市消防局表示，搜救犬「鐵雄」預計17日至22日代表台灣，參加「2019法國搜救犬世界盃」大賽，屆時有來自世界各國約118組領犬員與搜救中犬，於法國巴黎維爾瑞斯市搜救犬訓練場，一同角逐最高榮耀。

消防局指出，台中市消防局2017年9月與德國聯邦救難犬協會（BRH協會）簽訂MOU，德國派領犬員來台技術指導，2019年3月首度在台灣區舉行路徑追蹤犬認證，台中市搜救犬、3歲拉不拉多犬「Wonder」、3歲米克斯犬「jacob」，獲得路徑追蹤犬認證，將運用於低海拔山域、失蹤人口協尋等任務。

(中時 )