貿易戰突破性進展！ 中方對美大豆、豬肉排除加徵關稅 17:442019/09/13 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸美貿易戰延燒，全球被迫分成兩大勢力？(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美貿易戰出現突破性進展，中方支持相關企業從即日起按照市場化原則和WTO規則，從美國採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅稅則委員會將對上述採購予以加徵關稅排除。 新華社報導，中國國家發展改革委，商務部相關消息人士透露，日前美方已決定對擬於10月1日實施的中國輸美商品加徵關稅措施做出調整，中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造有利條件。 (工商 ) #關稅 #中國 #加徵關稅 #美國 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普關稅炸陸不成！ 美家庭負擔狂飆至恐怖數字 18:152019/09/09 財經 陸公布首批對美加徵關稅商品第一次排除清單 16:252019/09/11 兩岸 櫃買中心取得美證交會「指定境外證券市場」認可 15:422019/09/11 財經 前˙月製造業加班工時年減1.3小時 7年最嚴重 17:052019/09/11 財經 不課重稅了! 陸排除清單 赦免16項美貨 04:092019/09/12 財經要聞 川普：對陸加徵關稅措施延至10／15 09:322019/09/12 財經 美8月核心CPI創1年最大增幅 22:132019/09/12 財經 陸提豁免清單 川普延增稅15天 04:092019/09/13 焦點新聞 川普中秋送禮 延後對陸加徵關稅 04:092019/09/13 財經要聞 台商因應貿戰 三新招 04:092019/09/13 財經要聞 兩岸熱門新聞 新航母艦載機競標 殲-31量產PK殲-20 - 焦點新聞 - 旺報 「郭退黨目的」網路投票 陸過半網民這麼看 - 兩岸 貿易戰突破性進展！ 中方對美大豆、豬肉排除加徵關稅 - 兩岸 - 工商 陸批縱容犯罪 李嘉誠對言論曲解感到遺憾 - 兩岸 - 工商 蔡金樹赴陸失聯 海基會去函海協會迄今未回覆 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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