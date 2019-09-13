中美貿易戰出現突破性進展，中方支持相關企業從即日起按照市場化原則和WTO規則，從美國採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅稅則委員會將對上述採購予以加徵關稅排除。

新華社報導，中國國家發展改革委，商務部相關消息人士透露，日前美方已決定對擬於10月1日實施的中國輸美商品加徵關稅措施做出調整，中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造有利條件。

(工商 )