嘉義縣政府13日在東石鄉蔦松社區活動中心設立C級巷弄長照站與老人食堂。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府為了建構老人社區照顧服務網絡，在各村陸續設置照顧關懷據點，13日在東石鄉蔦松社區活動中心設立C級巷弄長照站與老人食堂，讓社區老人家有伴談天，並獲得妥善照顧，健康呷百二。

今日嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、東石鄉長林佳瑩及社會局長李政毅上午在東石鄉蔦松社區活動中心共同為嘉義縣第142站的巷弄長照站舉行揭牌典禮，翁章梁親自為長輩裝飯菜，並高歌一曲，場面溫馨和樂。

翁章梁表示，縣內老年人口比例高達19.42％，為全台最高，讓老人生活健康、快樂，一直是施政重大目標，希望未來全縣照顧據點能達到50％涵蓋率，並持續推動不老運動，讓長輩在自己熟悉的環境，享受老年生活。

李政毅表示，社會局與衛生局積極布建社區照顧服務體系，透過社區整合型服務中心（A）、複合型服務中心（B）及巷弄長照站（C）提供不同服務，讓需要長照服務之民眾，能夠「找得到」、「看得到」、「用的到」，也感謝蔦松社區發展協會為在地長輩提供電話問安、社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務。

蔡易餘指出，老人食堂的成立就是鼓勵長輩走出家門，參與社區活動，未來他會再爭取更多經費來改善活動中心的設備，讓更多老勢大來到活動中心，營造出社區有家的感覺。

(中時 )